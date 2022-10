Die Glocken in St. Afra bleiben stumm

Plus Die Kirche Mariä Himmelfahrt erlebt eine Pechsträhne. Das Läutewerk ist defekt, und auch ein Hagelschaden erfordert teure Reparaturen.

Monatelang haben Anfang der 1950er-Jahre die damals 320 Siedlerfamilien von St. Afra auf die Glocken für ihre Kirche gespart. Entsprechend groß war der Stolz, als vor einigen Jahren das Mittagsläuten auf Bayern 1 zu hören war. Doch seit einiger Zeit bleibt der Kirchturm still. Anwohnerinnen und Anwohner vermissen den vertrauten Klang, der normalerweise dreimal täglich – um 6 Uhr, 12 Uhr und 19 Uhr – ertönt.