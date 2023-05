Mering

12:00 Uhr

Die Meringer Grundschulen bekommen fair gehandelte Bälle

Fair gehandelt werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Sportbälle. Mering will als Fairtrade-Gemeinde eine Vorreiterrolle einnehmen.

Plus Der Hauptausschuss in Mering stimmt für Fairtrade-Bälle an Schulen. Ob sich auch die Vereine über faire Bälle freuen, darüber soll es noch Informationen geben.

Weil Mering eine Fairtrade-Gemeinde ist, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Nachhaltigkeit zu unterstützen, setzen sich die Umweltbeauftragte Petra von Thienen und Andreas Widmann als Sportbeauftragter für fair produzierte Bälle im Sport ein. "Derzeit werden Bälle aller Art fast ausschließlich im Ausland produziert, größtenteils unter heiklen Produktionsbedingungen", heißt es in ihrem Antrag, den sie in der jüngsten Hauptausschusssitzung vorstellten.

Faire Volleybälle sind im Turnierbereich nicht zugelassen

Dabei gibt es aber eine gute Auswahl von Fairtrade-Bällen. "Darunter sind auch solche, die den internationalen Wettkampfbedingungen entsprechen", so Widmann ( SPD). Als Sachaufwandsträger der beiden Grundschulen bezieht die Kommune Sportbälle für den Unterricht und auch die örtlichen Sportvereine benötigen jede Menge Bälle. "Wir sollten künftig für unsere eigenen Einrichtungen bei Neuanschaffungen nach Möglichkeit auf Fairtrade-Bälle setzen", erklärten Widmann und von Thienen (Grüne). Für die Meringer Vereine stellten sie einen Antrag, diese befristet mit einem Zuschuss von fünf Euro oder maximal 25 Prozent der Kosten bei der Anschaffung von Fairtrade-Bällen zu unterstützen.

