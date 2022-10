Die Meringer lassen sich ihr Jubiläum nicht vermiesen und tanzen im Regen

Plus Mering feiert sein 1000-jähriges Bestehen mit einer bunten Lichterwelt. Nach dem Festwochenende blicken Bürgermeister Mayer und Kulturbeauftragter Ruf zurück.

Am Mittwochnachmittag sehen Klaus-Dieter Ruf und Bürgermeister Florian Mayer schon wieder recht erholt aus. Auch wenn sie fünf lange Festtage hinter sich haben. "Die vielen positiven Rückmeldungen sind es, die uns beflügeln", meinen die beiden und lachen. Der Meringer Kulturbeauftragte und der Rathauschef waren maßgeblich an der Organisation des Festwochenendes zum 1000-jährigen Bestehen der Marktgemeinde beteiligt.