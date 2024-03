Diebstahl in Mering: Vorschalldämpfer geklaut

In Mering klauen ein oder mehrere unbekannte Täter einen Vorschalldämpfer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Mering einen Vorschalldämpfer geklaut. Laut Polizei kam es zu dem Diebstahl in der Friedenaustraße zwischen dem 8. und 9. März. An einem geparkten BMW flexten ein oder mehrere unbekannte Täter das Bauteil der Abgasanlage ab.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)