Enkeltrick und Co: NTM sucht Mitspieler für Präventionstheater

Theater gegen Betrug – das ist einProjekt des Neuen Theater Mering in Kooperation mit der Kriminalpolizei. Es werden noch Freiwillige gesucht.

Schauspielerisches Talent wurde kürzlich einem 82-Jährigen bescheinigt, der nach einem Schockanruf besonnen reagierte und statt in Panik zu verfallen „mitspielte“ und der Polizei somit bei der Festnahme der Täter half. Wer gerne auf der Bühne stehen will und gegen diese um sich greifende Betrugsmasche tätig werden will, kann sich beim Neuen Theater Mering (NTM) melden.

Theater Mering beteiligt sich am Präventionstheater

Denn seit diesem Jahr beteiligen sich Theatermitglieder des NTM ehrenamtlich am Präventionstheater „Lug und Betrug“ der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Kriminalpolizei Augsburg. Immer wieder werden Seniorinnen und Senioren von Betrügern um ihr erspartes Geld gebracht. Wie sie sich davor schützen können, zeigt das Projekt „Lug und Betrug“. Auf der Bühne spielen Laienschauspieler echte Betrügereien nach und zeigen, mit welchen Tricks die Verbrecher arbeiten.

Dabei werden bei verschiedenen Veranstaltungen sechs verschiedene Szenarien, beginnend beim Schockanruf bis zum falschen Handwerker, vorgespielt. Anschließend gibt die Kripo Augsburg Tipps zur Prävention. Über einen persönlichen Kontakt kam die Zusammenarbeit des Neuen Theaters Mering mit der Augsburger Kriminalpolizei zustande und es wurde das Präventionstheater „Lug und Betrug“ erarbeitet. „Wir sind zurzeit die einzige Truppe, aber Barbara Macheiner, Kriminalhauptkommissarin und zuständig für kriminalpolizeiliche Prävention, sucht noch eine weitere Theatergruppe zur Kooperation“, informiert Markus Schwab, der Vorsitzende des NTM. Da die Aufführungen nachmittags sind, ist es für das Schauspielteam nicht leicht, präsent zu sein.

„Wir brauchen ehrenamtliche Mitspielerinnen und Mitspieler, die am Nachmittag und unter der Woche Zeit haben, zu spielen. Die einzige Voraussetzung ist, gerne auf der Bühne sein.“ In diesem Jahr sind Aufführungen in Augsburg, Kühbach, Untermeitingen, Wertingen, Memmingen und Reichertsbeuren geplant. Geprobt wird einmal vor den Aufführungen im Dachtheater in der Schlossmühle. Die Aufführungen sind nachmittags oder spätnachmittags gegen 18 Uhr. Das Projekt ist langfristig angelegt. Wer Interesse hat, kann sich bei Markus Schwab unter Tel. 01799733963 oder per Mail Markus.schwab@neues-theater-mering.de melden.