Faschingsumzug: So fahren die Busse am Sonntag in Mering

In Mering werden wegen des Faschingsumzuges einige Straßen gesperrt. Busse können nicht wie gewohnt fahren. Auf diese Änderungen müssen sich Fahrgäste einstellen.

Wegen des Faschingsumzugs kommt es am Sonntag, 11. Februar, zu Sperrungen in der Innenstadt von Mering. Diese wirken sich auch auf den Regionalbus und das Anruf-Sammel-Taxi (AST) aus. Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr können die Haltestellen „Mering, Bahnhof“, „Mering, Marktplatz“ und „Mering, St. Franziskus B2“ nicht angefahren werden. Die betroffenen Fahrten um 10.35 Uhr, 12.35 Uhr, 14.35 Uhr und 16.35 Uhr ab der Haltestelle „Mering, Bahnhof“ in Richtung Kissing/Augsburg-Hochzoll beginnen an der Ersatzhaltestelle in der Unterberger Straße (Ecke Paarangerweg). Mit Rücksicht auf die Anschlussverbindungen von Bahnreisenden verschieben sich die Abfahrtszeiten dieser vier Fahrten jeweils um zehn Minuten nach hinten.

Sperrungen wegen Faschingsumzug in Mering

Die Fahrten der AVV-Anrufsammeltaxie-Linie (AST) beginnen ebenfalls an der Ersatzhaltestelle in der Unterberger Straße. Ab ca. 17 Uhr kann die Haltestelle „Mering, Bahnhof“ wieder regulär von der AVV-Regionalbuslinie 102 angefahren werden und die Fahrten werden über die Bouttevillestraße, Friedenaustraße, Tunnelstraße und Unterberger Straße von und zum Bahnhof Mering umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle für „St. Franziskus B2“ in der Augsburger Straße (gegenüber der Einmündung in die Bouttevillestraße) wird bedient, die Haltestelle „Mering, Marktplatz“ muss an diesem Tag weiterhin bis Betriebsende ersatzlos entfallen. Aktuelle Fahrplanauskünfte sind im Internet unter www.avv-augsburg.de verfügbar. (AZ)