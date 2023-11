Frontalzusammenstoß im Kreisverkehr in Mering

9000 Euro entstand bei einem Unfall in Mering.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr um kurz nach Mitternacht eine Fahrzeuglenkerin mit ihrem Auto vom Kreisverkehr an der Augsburger Straße in die Hörmannsberger Straße in Mering ein. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, geriet sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Autofahrer blieben durch die Kollision unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 9000 Euro. (AZ)