Mering

17:55 Uhr

Heimatgeschichte: Mering präsentiert seine Ortschronik "1000 Jahre Mering"

Plus Geschafft! Mit der Ortschronik "1000 Jahre Mering" legt die Marktgemeinde ihr lang ersehntes Buch zur Heimatgeschichte vor. Der Weg dorthin war mehr als schwierig.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Die Mammutaufgabe ist bestanden: Mering hat seine Chronik. Sie ist 732 Seiten dick, enthält 124 Einzelbeiträge mit 745 Abbildungen in elf Kapiteln, die von 37 Autorinnen und Autoren in intensiver und größtenteils ehrenamtlicher Recherche zusammengetragen wurden. Das lang ersehnte Werk hat in vielerlei Hinsicht Gewicht, wie bei der Präsentation im Gasthaus Andechser deutlich wurde. Das druckfrische Buch, das in einer Auflage von 1000 Exemplaren nun vorliegt, wiegt mehr als drei Kilogramm und der Streifzug durch die Geschichte enthält durchaus auch schweren Stoff.

