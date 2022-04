Hörmannsberger Straße: Zu viele Fahrzeuge verursachen zu viel Lärm

Die SPD Mering trifft sich mit den Anwohnern der Hörmannsberger Straße. Auch Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr hört die Sorgen und Nöte der Betroffenen.

Wie kann man den Lärm und das große Verkehrsaufkommen in der Hörmannsberger Straße und in der Augsburger Straße verringern? Dauerblitzanlage, Beseitigung der Bodenwelle im Bereich der Ortseinfahrt, Kreisverkehr, Querungshilfe, durchgängige Lärmschutzwand und viele weitere Vorschläge der Anwohner nahmen Vertreter der Meringer SPD bei ihrem Ortstermin auf. Die Probleme an der stark befahrenen Straße haben sich in Mering zum Dauerthema entwickelt.

Die Staatsstraße 2052 führt direkt durch Mering. „Gerade im Bereich der Ortseinfahrt leiden die Anliegerinnen und Anlieger unter dem Lärm der vielen Fahrzeuge und den oftmals zu hohen Geschwindigkeiten“, erklärt Andreas Widmann, Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat.

SPD-Abgeordnete sieht interessante Verbesserungsmöglichkeiten für Mering

Gemeinsam mit der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr, zweitem Bürgermeister Stefan Hummel und weiteren Gemeinderäten suchte er den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und informierte diese über den aktuellen Sachstand.

Simone Strohmayr zeigt Verständnis für das Anliegen der Anwohner. Sie hat bereits im Vorfeld das Gespräch mit dem Straßenbauamt gesucht und mögliche Verbesserungsmöglichkeiten ausgelotet. „Ich habe einige interessante Vorschläge gehört. Da werde ich bei der zuständigen Behörde und dem Verkehrsministerium nachfragen“, versichert Strohmayr. Auch die Meringer SPD will an dem Thema dranbleiben und sich für eine Verbesserung der Verkehrssituation in der Hörmannsberger Straße einsetzen. (AZ)