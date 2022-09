Mering

Hubschraubereinsatz: Elfjähriger vor Realschule schwer verletzt

In Mering kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall, ein Leichtkraftfahrer stieß in der Nähe des Schulzentrums mit einem Schüler zusammen.

Am Mittwoch wird nach Schulschluss bei der Realschule in Mering ein elfjähriger Schüler schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 13.05 Uhr ein junger Mann mit seinem Leichtkraftrad auf der Tratteilstraße in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 wollte gleichzeitig ein Elfjähriger die Tratteilstraße in südliche Richtung über einen Zebrastreifen queren. Ein dort wartendes Auto verdeckte den Schüler, da dieser hinter dem Wagen die Fahrbahn überquerte. Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Schüler ins Uniklinikum Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer bemerkte den Jungen zu spät, es kam zum Zusammenstoß. Der junge Schüler wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Bei dem Unfall wurden der 16-Jährige und dessen Mitfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (AZ)

