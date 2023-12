Kin-Ball eine neue Trendsportart am Meringer Gymnasium

Etwas ganz Neues zeigten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Projektseminars ihren Mitschülern. Ein Teamsport mit hohem Spaßfaktor erobert das Gymansium.

Was ist Kin-Ball? Diese neue Trendsportart aus Kanada vermitteln angehende Abiturientinnen und Abiturienten jüngeren Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Mering.

Neue Sportart für das Meringer Gymnasium

Ursprünglich 1986 von dem kanadischen Sportlehrer Mario Demers erfunden, erhielt das Ballspiel Kin-Ball nach und nach eine steigende Aufmerksamkeit, inzwischen gibt es eine nationale Liga und seit 2001 finden Weltmeisterschaften statt. Wie genau das funktioniert, das zeigten die Oberstufenschülerinnen und -schüler im Rahmen ihres Projektseminars, das von ihrer Lehrerin Petra-Maria Semsch gleitet wurde.

Spielgerät ist ein sehr großer Ball mit einem Durchmesser von bis zu 122 Zentimetern und einem Gewicht von weniger als einem Kilogramm. Es treten drei Teams mit jeweils vier Spielern gegeneinander auf dem etwa 20 mal 20 Meter großen Spielfeld an. Beim Aufschlag müssen alle vier Spieler des jeweiligen Teams den Ball berühren, entweder als „Aufschläger“ oder als „Ballhalter“. Ziel ist dabei, den Ball so aufzuschlagen, dass das zuvor aufgerufene Team den Ball möglichst nicht fangen kann, bevor er den Boden berührt.

Beim Kin-Ball Spiel geht es vor allem um den Teamgedanken und Fairplay sowie Reaktionsvermögen, Ausdauer und Schnelligkeit. Das Besondere ist dabei, dass es keine Altersgrenzen und keine Geschlechtertrennung gibt, wodurch sich das Spiel optimal für den gemeinsamen Sportunterricht in der Schule eignet, erklären die Oberstufenschülerinnen und -schüler.

Oberstufenschüler durften beim TSV Bobingen zuschauen

Sie haben zuerst das Spiel für sich erarbeitet, um es anschließend den Schülerinnen und Schülern aus jüngeren Klassen im Sportunterricht beizubringen. Zur Schärfung der Kompetenzen haben sie ein Bundesligaspiel in München besucht und durften bei einem Training des TSV Bobingen mit deren Trainer Tobias Wolf, der auch Spieler der deutschen Nationalmannschaft ist, teilnehmen.

Gut vorbereitet und hoch motiviert gestalteten die Schüler der Q11 nun jeweils eine Einführungsstunde für Mädchen und Buben aus der Unter- und Mittelstufe. Dazu wurden Regeln und Taktik vermittelt und versucht, den Spaß und die eigene Begeisterung an diesem interessanten Spiel weiterzugeben. Besonders freuten sich die jüngeren Spieler auf den großen Spielball, welcher eine Alternative zu anderen Ballsportarten darstellt. Schnell wird dabei aber auch klar, dass es nicht so einfach ist, wie gedacht. Um den großen Ball zu fangen, müssen sich meist mindestens zwei Spieler geschickt positionieren und gemeinsam agieren.

Kin-Ball ist ein anspruchsvoller neuer Team- und Trendsport mit viel Potenzial und hohem Spaßfaktor – in und außerhalb der Schule. Bereits in den Jahren zuvor wurden am Meringer Gymnasium im Rahmen des Projektseminars Trendsportarten wie Stand-Up-Paddling, Slacklinen und Skaten angeboten, um möglichst viele Mitschüler zum Sporttreiben zu motivieren.