Laden oder Wohnung - was ist künftig im Meringer Zentrum möglich?

Die Untere Apotheke in Mering soll im Erdgeschoss künftig für Wohnnutzung umgebaut werden.

Plus Eine bislang als Apotheke genutzte Immobilie soll zu einer Wohnung umgebaut werden. Darüber diskutierte nun der Meringer Bauausschuss.

Von Eva Weizenegger

Die Untere Apotheke in Mering gibt es seit einigen Monaten nicht mehr in der Münchener Straße 32. Apothekerin Monika Selder zog in das neue Ärztehaus um. Nun stehen die Räume leer und und der Bauherr, der bislang im Ober- und Dachgeschoss eine Wohnung besitzt, möchte künftig ins Erdgeschoss ziehen, um dort barrierefrei und altersgerecht wohnen zu können. Sein Sohn und dessen Familie würden dann die oberen Räume nutzen.

