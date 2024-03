Mering will bei den Fairtrade Awards den Publikumspreis gewinnen

Faire Bälle, Weltladen und Ferienaktionen - Mering ist als Fairtrade Gemeinde sehr aktiv. Jetzt können Unterstützer ihre Stimme für eine begehrte Auszeichnung abgeben.

Faire Bälle spielen sich die Kinder an der Luitpold-Grundschule im Sportunterricht zu. Die Umstellung auf eine Firma, die bewusst auf die Herstellungsbedingungen achtet, geht auf eine Initiative im Rahmen der Fairtrade-Gemeinde Mering zurück. Ein Foto zu dem Projekt ist auch bei der Bewerbung für den Publikumspreis der Deutschen Fairtrade Awards zu finden. Noch bis 14. März kann jeder hier seine Stimme für Mering abgeben. "Wir hoffen auf viele Unterstützer. Unser Ziel ist es, dass wir es mindestens ins Mittelfeld schaffen", sagt Petra von Thienen aus der Fairtrade-Steuerungsgruppe.

Bei dem Preis winkt ein kleiner Geldgewinn, der in künftige Projekte fließen könnte. Vor allem aber geht es um die Ehre. Abstimmen kann man im Internet auf der Seite www.fairtrade-deutschland.de. Zu Redaktionsschluss lag Mering auf Platz 24 von insgesamt 30 Teilnehmern - da ist also noch Luft nach oben.

Mering hat für Fairtrade viel getan

"Wir haben wirklich viel gemacht in den vergangenen zwei Jahren", betont Petra von Thienen. Bei der Jury-Auswahl für den Preis ist Mering schon einmal nicht zum Zuge gekommen. Jetzt hoffen die Fairtrade-Verantwortlichen auf den Publikumspreis. Dafür konnten sie nur ein Foto und einen kurzen Text einreichen. Petra von Thienen entschied sich dafür, exemplarisch ein Projekt vorzustellen. Für "faire Bälle" hatte die Umweltbeauftragte gemeinsam mit dem Sportbeauftragen Andreas Widmann im Hauptausschuss einen erfolgreichen Antrag gestellt.

Demnach sollen bei den örtlichen Grundschulen bei Neuanschaffungen möglichst nur noch "faire Bälle" gekauft werden. Positive Rückmeldung dazu gab es schon aus der Luitpold-Grundschule. Dort sind die ersten Test-Bälle der Firma Bad Boyz im Einsatz. "Sie sind für gut befunden worden. Und in der Lehrerkonferenz hat man beschlossen, künftig diese Bälle anzuschaffen, wenn neue gebraucht werden", erzählt Petra von Thienen.

Zum Hintergrund: wenige große Hersteller erzeugen den Großteil aller Sportbälle, die in Deutschland verwendet werden. Sie werden fast alle im Norden Pakistans gefertigt, vieles daran ist Handarbeit. In den Fabriken herrschen oft sehr schlechte Arbeitszustände. Firmen wie Bad Boyz achten darauf, dass die Angestellten in den Betrieben existenzsichernde Löhne erhalten und zu ordentlichen Bedingungen arbeiten.

Mering ist seit 2021 offizielle Fairtrade Town

Seit Juni 2021 darf sich Mering Fairtrade Town nennen. Im vergangenen Jahr gelang es, den Titel zu erneuern. "Dafür mussten wir nicht nur die ursprünglichen Kriterien erfüllen, sondern uns auch weiter entwickeln", erklärt Petra von Thienen. Unter anderem finden regelmäßige Vernetzungstreffen statt, in denen neue Ideen und Projekte überlegt werden, um den Fairtrade-Gedanken in Mering zu verwirklichen. Es gab ein Fairtrade-Frühstück mit einem Fachvortrag, der sich mit dem Mango-Anbau auf den Philippinen beschäftigte. Schilder am Ortsteingang weisen Mering auch für Durchfahrende als Fairtrade Town aus. Ein großes Fairtrade-Projekt ist der Weltladen, der in Mering seit November 2021 sehr erfolgreich betrieben wird. "Auch die Kirchengemeinden sind sehr aktiv dabei", berichtet die Umweltbeauftragte.

Sehr positiv entwickelt hat sich die Vernetzung mit den Schulen. Neben dem Projekt "faire Bälle" mit den Grundschulen bestehen auch gute Kontakte zum Meringer Gymnasium. Dort gibt es eine eigene "Fairtrade"-Arbeitsgruppe, die eng mit der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Mering zusammenarbeitet. Praktikantinnen aus verschiedenen Schulen wirken regelmäßig im Weltladen mit.

Auch für das kommende Jahr steht einiges an. So soll es im Rahmen des Ferienprogramms ein Fußballturnier geben, natürlich mit fairen Bällen. Und auch der Weltladen wird mit einem eigenen Angebot beim Ferienprogramm mitwirken. Angedacht ist außerdem eine Aktion zum Thema Ruanda und Kaffee - "da hätten wir eine gute Referentin", verrät von Thienen.