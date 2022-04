Mering

17:30 Uhr

Mering will mit einem Bebauungsplan Versäumnisse nachbessern

Vor zu großer Bebauung will der Meringer Bauausschuss das Gebiet an der Reifersbrunner Straße schützen.

Plus Bürgermeister Mayer sagt: "Wir haben bei der Karlstraße in der Vergangenheit einen Fehler gemacht." In Zukunft soll eine massive Bebauung verhindert werden.

Von Eva Weizenegger

Die Mitglieder des Meringer Bauausschusses mussten sich in ihrer jüngsten Sitzung mit einem Problem beschäftigen, das ihnen der vergangene Rat eingebrockt hat. Weil nämlich noch in der letzten Legislaturperiode ein mehrstöckiges Gebäude in der Karlstraße genehmigt wurde, wird das nun bei einem neuen Projekt in der Nachbarschaft als Bezugspunkt herangezogen.

