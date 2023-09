Mering

Mit den drei Eisbären beginnt beim Trachtenverein Mering eine neue Ära

Plus Tobias Eppeneder übernimmt dieses Jahr die Regie. Auch im Hochsommer probt das Ensemble schon fleißig für die Premiere im Oktober.

Von Eva Weizenegger

Nach 20 Jahren beginnt bei der Theatergruppe des Trachtenvereins Almarausch in Mering eine neue Zeit. Tobias Eppeneder ist jetzt Regisseur des Ensembles. Ganz neu ist für ihn die Aufgabe nicht. Seit einigen Jahren stand er Leni Zieglmeir, die 20 Jahre Regie führte, zur Seite. Tobias Eppeneder freut sich auf die Herausforderung. "Wir haben hier im Trachtenheim einfach so eine tolle Atmosphäre und so eine wunderbare Bühne, da kann man nur Spaß am Theaterspielen haben", sagt er.

Eine junge Truppe spielt heuer beim Meringer Trachtenverein mit

Die Ausstattung ist professionell. Die Bühnenbeleuchtung, der Ton, der Umkleideraum und der große Saal, das alles erinnert nicht mehr an die Zeit, als Leni Zieglmeir mit ihrer Truppe noch im Saal des Papst-Johannes-Hauses spielen musste. "Wir können von Anfang an schon unsere Kulissen aufbauen und proben", sagt Eppeneder. Das sei ein enormer Zeitgewinn und auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr angenehm, weil sie damit keine zusätzliche Stellproben brauchen.

