Nach sieben Jahren steigt wieder eine Silvesterparty in Mering

FKM Lach Moro und TSC Mering hatten die Idee für eine Silversterparty bereits im Januar. Willkommensgetränk, Livemusik, Feuerwerk und Happy Hour sind geplant.

Benjamin Gottwald, Peter Tränkl und Dominik Ringenberger viele Monate geplant, um den Meringer Bürgern wieder einen gelungenen Jahreswechsel zu ermöglichen. Schon ab Samstag, 7. Oktober, können die ersten Eintrittskarten bei einem Heimkampf der Meringer Ringer erworben werden. Die Veranstaltung für 500 Besucherinnen und Besucher soll künftig jährlich stattfinden.

Bürgermeister Florian Mayer gab den Organisatoren bereits sein Einverständnis, dass die große Silvesterparty am 31. Dezember um 20.30 Uhr beginnen kann und bis 3 Uhr am Neujahrstag gefeiert werden darf. Die Partyband „4 Good News“ wird Tanzmusik spielen, es gibt für jeden Besucher und jede Besucherin einen „Welcome Drink“ und um Mitternacht wird ein großes Feuerwerk durch eine Pyrotechnikfirma geboten. Ein eigenes Feuerwerk darf aus Sicherheitsgründen nicht mitgebracht werden.

Ein großes Feuerwerk ist für den Silvesterabend in Mering geplant. Foto: Michael Menhart (Archivbild)

Wie beim Inter Trempes Faschingsball gibt es eine lange Bar. Als Speisen werden Pizzastücke, Fischsemmeln, Wurst- und Käsesemmeln angeboten. Nach Ende des Feuerwerkes sind von 0.30 bis 1 Uhr die Preise für Getränke ermäßigt. Damit genügend Platz zum Tanzen bleibt, verzichten die Veranstalter auf eine Bestuhlung. Die Karten zum Preis von 19 Euro können am 7. Oktober, am 18. November oder am 9. Dezember von 19 bis 21 beim Heimkampf des TSC Mering oder am 8. November von 19 bis 21 Uhr am Sommerkeller im Vereinsheim des FKM erworben werden. Wer an diesen Terminen keine Zeit hat, kann sie für 20,60 Euro über www.eventim.de kaufen. In Kürze wird die Werbung für die Silvesterparty über Instagram, Facebook oder die Homepages der beiden Vereine zu sehen sein. Über den QR-Code auf dem Plakat könne man zur Internetseite der Firma Eventim gelangen, verrät Benjamin Gottwald.

Viele Aktionen sind beim FKM geplant

„Da der Fasching diesmal schon am 14. Februar zu Ende ist, findet unsere Inthronisation bereits am 30. Dezember statt“, erklärt der FKM-Vorsitzende. Weil die Mehrzweckhalle deshalb bereits dekoriert ist, sprachen ihn Mitglieder an, wieder einmal eine Party zu Silvester zu organisieren. Dominik Ringenberger, der durch seine Heirat zum FKM kam, uns fest bei den Ringern verwurzelt ist, holte den TSC gleich mit im Boot. Der FKM mit derzeit 205 Mitgliedern feiert 2024 das 60-jährige Bestehen. Neben dem Gardetreffen, Weiberfasching, Kinderball und Schwarz-Weiß-Ball wird es im nächsten Jahr wieder einen großen Faschingsumzug mit einem Zelt zum Ausklang am Faschingssonntag geben. „Unsere Jugendgarde ist gefragt wie nie. Wir hatten 26 Anfragen, konnten aber nur 18 Mädchen aufnehmen. Sie und die große Garde trainieren bereits und die Kostüme sind auch schon eingekauft“, erzählt Gottwald. Das Motto für 2024 wird allerdings erst am 11. November bei der öffentlichen Versammlung im Schlosserwirt verraten. Der TSC Mering verzeichnet sogar 600 Mitglieder mit den Abteilungen Ringen, Geräteturnen weiblich, Mutter/Vater-Kind-Turnen, Laufen, Damengymnastik, Sportmix für Männer und Nordic Walking.

Die Silvesterparty 2023/24 ist ein Versuch, ob die Bürger und Bürgerinnen die Veranstaltung annehmen. Die beiden Vereine haben nämlich vor, sie jedes Jahr wieder anzubieten. Weitere Informationen zur sind über die Email-Adressen info@lach-moro.de oder info@TSC-mering.de erhältlich.