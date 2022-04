Nico Santos und Ben Zucker treten am Meringer Badanger auf

Bis zu 6000 Besucher pro Abend erwartet Veranstalter Acker Resch beim Open Air auf dem Freizeitgelände in Mering. Der Vorverkauf läuft jetzt an.

Nach der Corona-Zwangspause findet heuer wieder eine Großveranstaltung auf dem Meringer Badanger statt. Am Freitag, 15. Juli, tritt Sänger Nico Santos auf, und am Samstag, 16. Juli, Ben Zucker. Veranstalter Acky Resch startet nach langer Ungewissheit nun mit vollem Elan in die Planung und den Vorverkauf.

Es ist bereits der dritte Anlauf. Zuletzt hatte die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) für einen vollen Badanger gesorgt. 2020 sollte die Formation Seiler&Speer, bekannt für ihren Hit "Ham kummst", nahtlos daran anschließen. Doch dann kam die Pandemie dazwischen. 2021 startete Acky Resch den nächsten Anlauf. Mit den Interpreten des Vorjahres war kein Nachholtermin möglich, sodass der Meringer sich nach Ersatz umsah: Mit Santos und Zucker wurde er fündig. Doch die weiter angespannte Situation wegen Corona führte auch im vergangenen Jahr zur Absage. Die beiden Künstler sicherten aber gleich ihr Kommen für 2022 zu.

Festivalstimmung auf dem Badangergelände - wie hier beim Haindlingkonzert 2018 - soll heuer endlich wieder erlebbar werden. Foto: Bernhard Weizenegger

Bis zu 6000 Besucher dürfen zum Konzert am Badanger in Mering

"Die Planung war erst mal mit vielen Unwägbarkeiten verbunden", schildert Resch. Doch seit Montag steht fest, dass das Open Air wohl ohne Einschränkungen stattfinden kann. Das bedeutet: Bis zu 6000 Besucher dürfen an jedem der beiden Konzertabende aufs Gelände. Anders als beispielsweise bei Haindling mit ihrem etwas älteren Publikum wird heuer nicht aufgestuhlt. Nico Santos ziehe Zuhörer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren an, schätzt Resch. Bekannt wurde er durch den Song "Rooftop" und als Coach bei der Fernsehsendung "Voice of Germany". Die Gäste von Schlagersänger Ben Zucker bewegen sich im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Diese freuen sich auf Mitsinglieder wie "Der Sonne entgegen". "Die sind alle noch standfest - und so bekommen wir hier eine richtige Festivalatmosphäre", freut sich der Veranstalter.

Er will beim Kartenvorverkauf ordentlich Gas geben. "Normalerweise geht ein Drittel der Karten schon beim Weihnachtsgeschäft raus", erklärt er. Das gelte es nun aufzuholen. Die Karten sind erhältlich bei der Gemeinde Mering und Getränke Ehrenreich in Kissing sowie direkt bei Acky Resch unter Telefon 0178/1629765. Außerdem werden sie über die Ticketagentur Eventim und deren angebundene Vorverkaufsstellen, darunter auch der AZ-Ticketservice, vertrieben.

Patata Loca verkauft in Mering beliebte Spiralkartoffeln beim Open Air

Die Auftritte der beiden Künstler dauern jeweils circa zwei Stunden. Los geht es um 20 Uhr. Einlass ab 16 Uhr ist an drei Stellen: über den Badanger-Biergarten, die Rosengasse und die Bachstraße. Der Badanger-Biergarten hat an den beiden Veranstaltungstagen schon ab vormittags geöffnet. Auf dem Freizeitgelände verköstigt Veranstalter Acky Resch an fünf Ausgabestationen die Besucher mit Getränken und Essen. Unter anderem gibt es einen Stand von Patata Loca mit ihren beliebten Spiralkartoffeln. "Damit können wir auch Vegetariern etwas anbieten", sagt der Meringer.

Rund 50 Leute wird er bei dem Open Air mit seinem Veranstaltungsservice im Einsatz haben. Zusätzlich helfen viele Bekannte und Mitglieder befreundeter Vereine tatkräftig mit. "Sonst würden wir das gar nicht schaffen", sagt Resch. Für Bühnenaufbau, Licht- und Tontechnik oder Security sind außerdem externe Firmen beauftragt. "Das steht alles schon, wir haben die Verträge seit zwei Jahren stetig fortgeschrieben." Das hat für den Veranstalter allerdings auch Nachteile. Denn die Firmen geben die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre nun weiter, der Preis für die Konzertkarten ist jedoch fix. "Das wird wirtschaftlich eine harte Nuss. Aber irgendwann, irgendwie muss man wieder anfangen", sagt Acky Resch. Das gilt auch für den beliebten Badanger-Biergarten, der voraussichtlich Ende Mai eröffnen soll.