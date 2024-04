Prügelei in Mering: Mann tritt anderen gegen den Kopf

Tritte und Schläge: Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung handelt sich ein junger Mann nach einer Prügelei in Mering ein.

Er lag schon am Boden, da trat ihn ein Kontrahent gegen den Kopf: Mit einer Jochbein-Prellung und einer Gehirnerschütterung musste ein 27 Jahre alter Mann in der Nacht auf Sonntag nach einer Prügelei in Mering ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei meldet, gerieten am Sonntag um kurz nach zwei Uhr morgens im Bereich der Luitpoldstraße zwei alkoholisierte Personengruppen in Streit. Ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger beleidigten und beschimpften Polizeiangaben zufolge zunächst eine Gruppe junger Männer. Ein 21-Jähriger aus der Gruppe versetzte dem 27-Jährigen daraufhin mehrere Schläge mit der Faust. Nachdem dieser zu Boden gegangen war, trat ein 25-Jähriger dem 27-Jährigen mit dem Fuß gegen den Kopf, so die Polizei.

Streit in Mering: Polizei sucht Zeugen

Eine vorbeifahrende Streifenbesatzung trennte die Parteien. Die jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. Beleidigung. Die Beteiligten waren allesamt alkoholisiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)