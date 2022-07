Räume des Heimatmuseums stehen jetzt anderen Vereinen in Mering offen

Der Heimatverein ist in den ehemaligen Ludwig-Schauraum umgezogen. Rund 180 Quadratmeter Fläche sind damit in der Schlossmühle frei geworden.

Räume für Vereine und Veranstalter sind in Mering knapp geworden. Wie berichtet, kann seit Langem das Papst-Johannes-Haus wegen statischer Probleme nur noch eingeschränkt genutzt werden. Und bereits davor war das Bürgerzentrum Schlossmühle wegen seines schlechten Zustands geschlossen worden. Dieses hat mittlerweile Investor Christian Gumpp größtenteils schon saniert und zu Wohnungen umgebaut. In einem Teil des Gebäudekomplexes befinden sich jedoch mit Jugendzentrum und Dachtheater noch kommunale und Vereinsnutzungen. Hier hatte bis vor Kurzem auch der Heimatverein noch Räumlichkeiten. Seitdem dieser in das ehemalige Ludwiggebäude umgezogen ist, stehen diese leer.

In nicht öffentlicher Sitzung hat der Marktgemeinderat beschlossen, die Flächen im Gebäude Bouttevillestraße 23a vorerst nicht zu entmieten, sondern stattdessen für Vereine und Organisationen anzubieten. Wie Bürgermeister Florian Mayer auf Nachfrage erklärt, handelt es sich um rund 180 Quadratmeter. Der Mietvertrag der Kommune mit Eigentümer Christian Gumpp für diesen Teil der Schlossmühle läuft noch bis Ende 2029. Es sei auch denkbar, die Räume je nach Bedarf zu verschönern oder umzubauen, versichert der Bürgermeister. Wer Interesse hat, kann sich dazu bei der Gemeinde melden.

