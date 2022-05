Mering

16:51 Uhr

Angeklagter gesteht brutalen Raubüberfall in Mering

Plus Zusammen mit zwei Kumpanen überfällt ein 41-Jähriger ein Meringer Ehepaar in dessen Wohnhaus. War er zum Tatzeitpunkt schuldfähig?

Von Michael Siegel

Überfallen von drei Räubern in der eigenen Wohnung: Es müssen unvorstellbare Stunden gewesen sein für ein Ehepaar aus Mering, das im März 2021 Opfer eines ungewöhnlichen Verbrechens geworden war. Die beiden 62- und 64-jährigen Senioren hatten bereits geschlafen, als plötzlich nach Mitternacht drei Maskierte in ihrem Schlafzimmer standen und die beiden mehrere Stunden in ihrer Gewalt hielten. So geht es aus der Anklageschrift hervor, die am ersten Verhandlungstag vor dem Augsburger Landgericht verlesen wurde. Der 41-jährige Angeklagte, der sich jetzt wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten muss, gestand alle Vorwürfe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .