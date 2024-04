Mering

vor 17 Min.

Schandfleck: Tiefe Löcher und Risse in der Zettlerstraße in Mering

Zettlerstraße Mering: Sie wurde gleich mehrfach als Schandfleck eingereicht, darunter von Hans-Günter Hagspihl. "Die Straße ist seit vielen Jahren in diesem Bereich in einem erbärmlichen Zustand", schreibt er. Immer wieder werden Löcher notdürftig repariert, doch eine grundlegende Erneuerung werde stets verschoben,

Plus Seit Jahren hoffen die Meringerinnen und Meringer, dass die Straße endlich saniert wird. Doch Bürgermeister Mayer vertröstet sie.

Von Eva Weizenegger

Bürgermeister Florian Mayer kann es durchaus nachvollziehen, dass die Leserinnen und Leser die Zettlerstraße in Mering als Schandfleck auf den dritten Platz gevotet hatten. Seit Jahren ist die Straße in der Marktgemeinde marode. Doch eine schnelle Sanierung scheint zunächst nicht in Sicht.

"Die Marktgemeinde hat mit der Innenortsgestaltung und Großprojekten, wie einem Rathausneubau, der Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen, so viele Aufgaben zu stemmen, dass wir derzeit nicht an die Zettlerstraße rangehen können", sagt Mayer.

