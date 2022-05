Schlussstrich zu Strafzinsen-Streit: Das sagen die Fraktionen in Mering

Plus Realistischer planen, besser kommunizieren: aus der missglückten Finanzplanung für 2021 haben alle ihre Lehren gezogen.

CSU-Fraktion, Georg Resch: "Für mich ist die Angelegenheit aufgeklärt", sagt Resch. Wenn der Gemeinderat im November den Haushalt aufstelle, müsse dieser ausgeglichen und das Geld für die enthaltenen Projekte vorhanden sein - notfalls auch per Kreditaufnahme. Dass sich mal Projekte verzögern und das Geld eine Weile liegen bleibt, sei normal. Dass dies für 2021 der Fall sein würde, sei aus dem Zwischenbericht, der im Juni vorgelegt wurde, klar ersichtlich gewesen. Die Lehre, die sich aus der Angelegenheit ziehen lasse: "Dass wir besser berücksichtigen, ob unsere Verwaltung das überhaupt abarbeiten kann, was wir uns alles vorgenommen haben", sagt Resch. Das habe man beim diesjährigen Haushalt auch schon beherzigt.