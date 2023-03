So macht sich Mering für die Zukunft fit

Zum vierten Mal informiert das Bündnis Nachhaltiges Mering beim "Zukunftsforum" über konkrete Maßnahmen für Mering und wie Klimaschutz funktionieren kann.

In Mering gibt es ein gro­ßes Interesse an der Entwicklung der Marktgemeinde. Etwa 50 Meringerinnen und Meringer waren am Samstagnachmit­tag ins Alte Was­serhaus gekommen, um beim vierten Zukunftsforum über die Themen "Abfallvermeidung", "Gesunde Ernährung in Gemein­schaftseinrichtungen" und die "Ener­gieautarke Gemeinde" zu dis­kutieren.

Es gibt bereits einige Erfolge in Mering

Das Bündnis Nach­haltiges Mering hatte Bürger, Vertreter von Schulen, Kindergär­ten und Vereinen zum Zukunfts­fo­rum geladen. Michael Dudella und Jörg Häberle moderierten die Veranstaltung, bei der es darum ging, die Themen zu besprechen und konkrete Maßnahmen für Mering zu erarbeiten.

Sie verbuchen bereits einige Erfolge ihrer Arbeit: Beim Zukunftsforum vor drei Jahren ging es um Themen wie "Fairtrade-Gemeinde Mering" und die Umsetzung des Volksbegeh­rens "Rettet die Bienen". Ein guter Teil der Vorschläge ist verwirk­licht.

Zu den drei aktuellen Themen gab es jeweils einen Impulsvortrag. Da­nach traf man sich gruppen­wei­se zur vertiefenden Diskussion.

Zum Thema "Zero-Waste – abfall­frei leben" war Silvia Schaab aus Augsburg eingeladen. Sie ist Jour­nalistin, Autorin und lebt seit Jah­ren mit ihrer Familie plastikfrei. Sa­rah Kohlberger und Valerie Klat­te-Asselmeyer vom "Plastik­frei­en Stammtisch Mering" brach­ten dazu ihre Erfahrungen ein. So gebe es bereits viele gute Projek­te, die aber oft zu wenig bekannt seien. Die Gruppe schlug einen Nachhaltigkeitsführer vor, der al­les zusammenfasst. Und einen "Zu­kunftsladen" als Ort für Food­sharing, Milchtankstelle, Verleih­stel­le. Nicht zuletzt kam der Vor­schlag, Bürgerinnen und Bürger, die sehr wenig Abfall produzieren, bei den Müll­gebühren zu entlasten.

Die "Gesunde Ernährung" an Schu­len, Kindertagesstätten und Kindergärten erläuterte Linda Kaindl von der Umweltstation Augsburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten hier die Politik in die Pflicht neh­men, in den Einrichtungen regio­na­le und biologische Lebensmittel verwendet werden. Weiter soll Bil­dungsarbeit geleistet werden, zum Beispiel mit Kochkursen für Ju­gend­liche, einer Rezeptsammlung mit einfach nachkochbaren Ge­rich­ten oder Saftpressaktionen zu­sammen mit Kindergärten und Schulen. Wichtig für alle Maßnah­men sei die Öffentlichkeitsarbeit.

Josef Metzger: "Energieautark ist Mering noch lange nicht."

Die "Energieautarke Gemeinde" wäre erstrebenswert. Einen Weg dorthin beschrieb Josef Metzger aus Friedberg. Er ist beim Bund Naturschutz Friedberg aktiv und leitet den Verein Lechleite. "Ener­gieautark ist Mering noch lange nicht", stellte Metzger fest. Der An­teil erneuerbarer Energien liege in der Marktgemeinde bei 14 Pro­zent. Beim Strom seien es im­mer­hin 71 Prozent, aber trotzdem lie­ge Mering bei den 24 Landkreis­ge­meinden nur auf dem 18. Platz. Um bis 2045 die Klimaziele zu erreichen, brauche es etwa zehn Windräder und 380.000 Quadrat­meter Solarfläche. Merings Dach­flächen reichten dafür nicht aus. Um das zu erreichen, wollten die Teilnehmer Vermieter und Eigen­tümergemeinschaften gezielt an­sprechen und in künftigen Bebau­ungsplänen Sonnenkollektoren vorschreiben. Windstrom sollte in Bürgerwindanlagen produziert wer­den.