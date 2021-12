Mering

09:52 Uhr

Soziale Einrichtung in Mering bestohlen: 5000 Euro Schaden

Jemand dringt in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Gebäude einer sozialen Einrichtung in Mering ein. Dort richtet die unbekannte Person Sachschaden an.

Einen Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich und etwa 5000 Euro Sachschaden meldet die Polizei aus Mering. Dort wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Gebäude einer sozialen Einrichtung in der Lechstraße eingebrochen. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

