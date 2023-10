Tanz, Musik und Freundschaft: Mering feiert Partnerschaft mit Ambérieu

Plus Die Meringer Feuerwehrkapelle gestaltet den Sonntagsgottesdienst in der Stadtkirche von Ambérieu. Ein großes Luftbild der Partnerstadt wird bald im hiesigen Sitzungssaal zu sehen sein.

Schon bald wird ein großes Luftbild der Partnerstadt Ambérieu-en-Bugey im Meringer Sitzungssaal seinen Platz finden. Bürgermeister Florian Mayer freute sich außerordentlich über dieses Geschenk, das er beim offiziellen Festakt aus den Händen seines Amtskollegen Daniel Fabre entgegennehmen durfte. Eine Gruppe von 84 Meringerinnen und Meringern war nach Frankreich gereist, um dort gemeinsam das 50-jährige Bestehen der Städtefreundschaft zu feiern.

Erst wenige Stunden vorher hatte Mayer beim Besuch im Rathaus von Ambérieu den Wunsch nach einer solchen Aufnahme geäußert und staunte, als er nun so schnell in Erfüllung ging. Auch ein handgefertigtes Kunstwerk mit zwei vergoldeten Händen als Symbol der Freundschaft überreichte die Partnerstadt zum Jubiläum.