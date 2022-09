Teures E-Bike aus Gartenhäuschen gestohlen

Ein unbekannter Täter oder eine Täterin entwendet am Fuchsberg in Mering ein hochwertiges Pedelec. Die Polizei Friedberg bitte Zeugen um Hinweise zur Tat.

Zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 7.10 Uhr, stahl ein Unbekannter ein teures E-Bike. Dieses Pedelec der Marke "Specialized" stand in Mering am Fuchsberg in einem Gartenhäuschen. Der Täter oder die Täterin zwickte zunächst das Schloss des Gartenhäuschens auf und machte sich dann am E-Bike zu schaffen. Dieses war separat mit einem Kettenschloss gesichert.

In Mering gestohlenes E-Bike ist 5000 Euro wert

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein "Specialized 19 Turbo Levo FSR comp“ in Braun. Der Beuteschaden beträgt 5000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)