TSC Mering begeistert mit energiegeladener Turnshow

Plus Die schwungvollen Turn- und Tanzeinlagen bekommen in der Eduard-Ettensberger-Halle viel Applaus vom Publikum.

Auf der Tribüne der Meringer Eduard-Ettensberger-Halle war Sonntagabend kein Platz mehr frei – dicht gedrängt saßen dort etwa 300 Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich die Turnshow des Turn- und Stemmclubs (TSC) nicht entgehen lassen wollten. Und sie wurden nicht enttäuscht: Die Vorführung des Vereins begeisterte mit einem energiegeladenen, abwechslungsreichen Programm und einem spürbaren Gemeinschaftsgeist.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von allen 100 teilnehmenden Turnerinnen gemeinsam. Zum Song „The Time Warp“ aus dem Film „Rocky Horror Picture Shop“ wirbelten die Sportlerinnen mit bunten Perücken, Hüten und Brillen gut gelaunt durch die Halle. „Diversity - ein bunter Haufen, das sind wir, das wollen wir sein“, mit diesen Worten begrüßte die TSC-Abteilungsleiterin Kinderturnen Bianca Franke das Publikum.