Turnverein Mering macht einen kleinen Schritt in Richtung Hallenbau

Die Mitgliederversammlung des TVM stimmt für die Erarbeitung der Eckdaten für eine mögliche Aufstockung. Noch bleibt offen, welche Variante favorisiert wird.

Noch ist nicht endgültig klar, in welche Richtung sich der Turnverein Mering beim Hallenbau bewegen will: warten, bis sich die Chance für die Beteiligung an einer Großraumhalle ergibt oder das Eigentum an der Tratteilstraße 42 aufstocken. Letztere Option soll mit Eckdaten untermauert werden, um in einer späteren Mitgliederversammlung eine gute Grundlage für eine Richtungsentscheidung zu haben. Das ist die Tendenz, die sich zu später Stunde und nach längerer Diskussion unter den Abstimmenden bildete.

Die Corona-Delle ist für den TV Mering überwunden

Es geht in allen Abteilungen aufwärts: Diese Bilanz konnten die jeweiligen Leiter und auch die Vorsitzende Katharina Bader-Schlickenrieder in der Versammlung ziehen. Das gilt selbst für die noch sehr junge Kindersportabteilung, bei der sich jüngst drei engagierte Übungsleiterinnen gefunden haben, die die Betreuung der TVM-Youngsters jetzt organisieren.

Die Corona-Delle ist gemeistert, aktuell ist der Mitgliederstand fast schon wieder so hoch wie damals. Da sich im Laufe der Corona-Jahre erste Finanzmittel angesammelt haben und künftig dafür eingesetzt werden könnten, um Engpässe bei den Hallenzeiten zu beseitigen, kam das Thema Erweiterung auf die Tagesordnung. Dabei zeigten sich zwei Strömungen. Die Ballsportler im Turnverein neigen klar dazu, auf die Chance einer Beteiligung am Bau einer weiteren Zwei- oder Dreifachhalle zu warten. Hier wäre in erster Linie der Landkreis Aichach-Friedberg als Ansprechpartner gefragt, da für das Gymnasium Mering eigentlich nicht ausreichend Hallenzeiten zur Verfügung stehen. Kreisrat und Bürgermeister Florian Mayer erläuterte hierzu den Sachstand.

Junge Mitglieder bringen sich ein

In der Abteilung FitGym ging der Wunsch eher danach, die Gymnastikhalle um etwa vier Meter Höhe zu erweitern und dabei eventuell auch den Bereich über dem Fitnessraum und den Gymnastikraum mit einzubeziehen. Für solch ein Vorhaben sollen jetzt die Eckdaten eingeholt werden: Standsicherheit, Planungsgrundlagen, Kostenschätzungen und die mögliche Förderung seitens des Bayerischen Landessportverbandes.

Neugewählt wurde beim Turnverein Mering der Vereinsausschuss. Foto: Turnverein Mering

Mit Konstanz geht es jetzt in diese Phase, denn im Vorstand gibt es keinerlei Veränderungen und im Vereinsausschuss nur geringe. Auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind Lorenz Wiegleb, Klaus Stempfle, Christiane Ernst und Mai Chi Nguyen und wurden würdig verabschiedet. Bei den Neuwahlen zeigte sich, dass große Zufriedenheit mit der Vorstandsarbeit besteht. In allen Bereich finden sich interessierte und meist junge Mitglieder, die sich einbringen wollen, betonte Vorsitzende Katharina Bader-Schlickenrieder. Und es deuten sich Lösungen an für Stabübergaben im Führungsbereich, die über kurz oder lang nötig werden.

Die drei Vorsitzenden wurden ebenso wiedergewählt wie Kassenwart Thomas Albert und Schriftführerin Paula Schlickenrieder sowie die weiteren Mitglieder im Vereinsausschuss. Neu hinzugekommen sind Vivien Frickel als Jugendvertreterin, Leni Schweyer als Seniorenvertreterin sowie Frank Müller und Carsten Bistritzky als Beisitzer.

Das sind die Geehrten beim TV Mering

Die Vorsitzende selbst erfuhr eine eigene Würdigung: Sie ist das allererste Ehrenmitglied, die für ihre 25-jährige Tätigkeit im TVM-Vorstand ernannt wurde. Geehrt wurde die Vorsitzende von ihrer Stellvertreterin Ingrid Motsch.

Ebenfalls geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft (Ehrennadel in Bronze): Matthias Burkhard, Kristina Korn, Anna Ruf, Rita Müller, Franz Schiele, Paula Schlickenrieder, Michael Schmerbeck, Erwin Schörer, Renate Steer, Klaus Stempfle, Veronika Wenzel, Martina Voglgsang und Resi Zellner.

40 Jahre Mitgliedschaft (Ehrennadel in Silber): Irene Berschneider, Martina Brem, Paula Harrer, Herta Heinrich, Christine Hintersberger, Karola Kistler, Margret Klose, Roland Knötig, Martina Neumair und Emilie Niedermeier.

50 Jahre Mitgliedschaft (goldene Ehrennadel): Richard Becker, Gernot Kragl, Johanna Schmid, Anton Schlickenrieder, Leonore Schulze und Claudia Strobl.

60 Jahre Mitgliedschaft (goldene Ehrennadel mit Kranz): Harald Guggumos.

70 Jahre Mitgliedschaft (goldene Ehrennadel mit Kranz und Diamant): Fritz Zerle; der Leichtathlet ist schon seit zehn Jahren Ehrenmitglied des TV Mering.

10 Jahre BTV-Übungsleiter: Sandra Reuter und Marcella Fehres.