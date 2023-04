Unfallflucht: Unbekannter fährt BMW an und versuchsacht hohen Schaden

In Mering wird am Dienstag ein geparkter BMW angefahren. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Mering. Zwischen 7.30 und 16.45 Uhr wurde am Kirchplatz ein schwarzer BMW angefahren. Das Fahrzeug wurde hinten links an der Stoßstange beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zeugen und Zeuginnen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)