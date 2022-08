Von Mering mit dem 9-Euro-Ticket nach München oder bis ins Erzgebirge

Plus An den Meringer Bahnsteigen sind viele Passagiere mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Und manch einer überlegt sogar, dauerhaft vom Auto auf den Zug umzusteigen.

Von Juni bis August hat jeder die Möglichkeit, zum Preis von 9 Euro deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr zu fahren. Das nutzen auch die Menschen aus unserer Region sehr rege, wie ein Besuch am Meringer Bahnhof und am Haltepunkt St. Afra beweist. Sowohl Ausflügler als auch Berufspendler sind hier für wenig Geld mit dem Zug unterwegs.