Während des Trainings bestohlen

Diese Nachlässigkeit wird ein junger Mann wohl noch länger bereuen: Er hängt seine Jacke mit Geldbeutel offen in der Garderobe eines Meringer Fitnessstudios auf.

Geld, Ausweis und Bankkarten: alles weg. Einem 22-jährigen Mann wurde am Donnerstag zwischen 20 und 21.30 Uhr der Geldbeutel aus der Garderobe des Fitnessstudios in der Meringer Wallbergstraße gestohlen. Der Mann hatte seine Jacke nach Angaben der Polizei in der Garderobe nicht versperrt und offen hängen lassen. In der Jacke befand sich die Geldbörse.

Diebstahl in Mering: Polizei sucht Hinweise

Als er nach seinem Training in die Umkleide zurückkehrte, war zwar die Jacke noch da, der Geldbeutel aber weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.