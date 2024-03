Mering

06:00 Uhr

Was lernt man im Café der Meringer Senioren Online?

Gerhard Zeitler erklärte beim MSO-Café, wie man mit Daten am Handy und mit E-Mails umgehen sollte.

Plus Vor gut einem Jahr gründete Wolfgang Hastenpflug mit Unterstützung der Seniorenbeauftragten Christine Maier das Angebot „MSO – Mering Senioren Online“. Fünf Fachleute beantworten Fragen rund um Handy und Tablet.

Von Heike Scherer

Jeden ersten Montag im Monat findet von 10 bis 11.30 Uhr das MSO-Café in der Sozialstation Mering statt. Wenn es ein Feiertag ist, verschiebt es sich um eine Woche. Für den Monat März stand das Thema „Datensicherheit und Löschen von Daten“ auf dem Programm. Etwa 30 Personen nutzen das Angebot regelmäßig, spontan kommen zwei bis drei neue Interessierte hinzu. Die Besucher und Besucherinnen dürfen Themen vorschlagen, die ihnen am Herzen liegen. Für April steht deshalb die Frage „Wie gehe ich mit Suchmaschinen um?“ auf dem Programm.

Meringerin will selbstständig mit dem Handy umgehen können

Wolfgang Hastenpflug gründete das MSO-Café im Jahr 2022, und es erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Er fand fünf Spezialisten, die jeden Monat zu unterschiedlichen Themen Auskunft geben. Es sind Herbert Maier, Josef Weishaupt, Friedrich Dietrich, Wolfgang Stößlein und Gerhard Zeitler. Letzterer erklärte beim Treffen im März den Teilnehmenden, wie sie mit den Daten ihres Handys und ihrem E-Mail-Account umgehen sollten. „Sehr wichtig ist auch immer der gegenseitige Austausch“, verrät Hastenpflug. Seit Dezember 2023 nimmt Peter Schmidt aus Merching an dem attraktiven Angebot teil, um sich geistig fit zu halten und sich über Probleme und Fragen mit anderen austauschen zu können. „Ich finde vor allem den Kontakt mit Einzelspezialisten sehr interessant“, erklärt er. Von Anfang an dabei ist Ingrid Giertz aus Mering. „Bisher halfen mir mein Mann und meine Kinder bei Fragen rund um das Handy. Als die Deutsche Bahn den Fahrkartenschalter in Mering einstellte, wollte ich wissen, wie ich selber eine Fahrkarte mit dem Handy bestellen kann. Außerdem möchte ich selbstständig mein Handy bedienen können“, sagt sie. Aus jedem Treffen nehme sie etwas Neues mit und lerne zudem noch nette Leute kennen, fügt sie hinzu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen