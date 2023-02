Wendemanöver verursacht 3000 Euro Schaden: Fahrzeug rammt Dachrinne

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug wendet in einer Hauseinfahrt in Mering. Dabei beschädigt der Fahrer oder die Fahrerin eine Dachrinne.

Dieses Wendemanöver ging nach hinten los: In Mering hat ein unbekanntes Fahrzeug beim Wenden in einer Hauseinfahrt eine Dachrinne in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug stieß laut Polizei mit dem Heck an die Rinne und verbog diese dabei. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr in der Ostendstraße.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin des Unfalls flüchtete. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)