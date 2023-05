Mering

vor 32 Min.

Wo soll in Mering eine Tiefgarage gebaut werden?

Plus Der Meringer Marktgemeinderat diskutiert über möglichen Standort für eine Tiefgarage. Fünf Varianten stehen zur Auswahl.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

In Mering fehlt es an so einigem. Aber vor allem an Parkplätzen. Darüber war man sich im Marktgemeinderat großteils einig, aber ob nun wirklich alle Kräfte für den Bau einer Tiefgarage gebündelt werden sollten, darüber gab es am Montagabend in der Sondersitzung einigen Diskussionsbedarf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zunächst stellte Architekt Dominique Dinies mögliche Varianten für die Tiefgarage vor. Im Vorfeld ging er auf die baulichen Anforderungen ein und erklärte, dass je nach Positionierung eine Tiefgarage deutlich teurer werden könne. Besteht nämlich ein minimaler Abstand zu einer vorhandenen Bebauung, ist eine Bohrpfahlwand notwendig. Zudem müssen unterirdische Rückverankerungen unter einem Nachbargrundstück erfolgen. Dadurch entstehen Kosten von etwa 1000 Euro pro Quadratmeter Bohrpfahlwand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen