Hund beißt Jogger: Halterin sucht das Weite

Wer kennt die Frau, die bei Ottmaring mit zwei weißen Windhunden unterwegs war?

Ein 50-jähriger Jogger erlitt einen Hundebiss von einem nicht angeleinten Hund. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 7.40 Uhr in Ottmaring auf einem Feldweg nahe der Straße Vogelherd. Nach Angaben des Joggers traf dieser auf eine Hundehalterin, welche mit ihren zwei weißen, nicht angeleinten Windhunden Gassi ging. Einer der beiden Hunde sprang den Jogger an und biss ihn in die Hüfte. Des Weiteren wurde sein T-Shirt zerrissen.

Die Hundehalterin zeigte sich uneinsichtig und verweigerte die Herausgabe ihrer Personalien. Anschließend entfernte sie sich. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 50 Jahre alt, schulterlange Haare, Sonnenbrille, auffälliger Schmuck, Umhängetasche mit einem Buddha-Motiv. Hinweise auf die bisher unbekannte Hundehalterin nimmt Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)