Probleme im Hort Ritterburg: Essen schmeckt den Kindern nicht

Plus Die Johanniter als Träger versprechen Verbesserungen. Der Hort dokumentiert jetzt, welche Gerichte die Schülerinnen und Schüler am liebsten mögen - und welche nicht.

Hungrige Kinder, unzufriedene Väter und Mütter - im Austausch um die Betreuungsgebühren im Hort kam beim Gespräch zwischen Gesamtelternbeirat (GEB) und dem Meringer Bürgermeister Florian Mayer noch ein ganz anderes Problem zur Sprache, wie dieser im Gemeinderat berichtete. Und zwar gebe es am Hort Ritterburg in der Klostergasse Schwierigkeiten bei der Verpflegung. "Die kochen zwar selbst, aber den Kindern schmeckt es nicht", berichtete Mayer. "Weil es eher ein Seniorenessen ist", kam der Einwurf aus den Reihen der Gemeinderäte.

Wie berichtet, betreiben die Johanniter als Träger in Mering auch eine Senioreneinrichtung. Dass von dort aus die Versorgung des Hortes mit geleistet werden kann, galt ursprünglich als wertvoller Synergieeffekt dieser Lösung. "Wir werden uns der Sache annehmen. Das Essen bringt ja nichts, wenn es den Kindern nicht schmeckt", sagte Bürgermeister Florian Mayer.