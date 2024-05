Ried-Baindlkirch

Ganz Baindlkirch feiert Anbau und neues Fahrzeug der First Responder

Baindlkirch Stolz präsentieren 1. Vorstand Markus Kurz (rechts), 2. Vorstand Max Alberstötter links hinten) und Kommandant Franz Guha den neuen First Responder Wagen und Anbau.

Plus Das neue Fahrzeug der First Responder Baindlkirch und der Hallenanbau werden gesegnet. Die Fahrzeugausstellung zieht junge und alte Besucher an.

Von Christine Hornischer

Nach elf Monaten Bauzeit und unzähligen Arbeitsstunden in Eigenleistung bei der Erweiterung um einen Stellplatz in Richtung Parkplatz (vom Feuerwehrhaus) haben es die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Baindlkirch nun verdient, auch kräftig zu feiern. Das taten sie zusammen mit dem ganzen Dorf und benachbarten Wehren. Nicht nur die 72 Aktiven mit ihrem Kommandanten Franz Guha sind stolz auf das gelungene Werk, das von Pfarrer Anton Brandstetter gesegnet wurde.

Freiwillige halfen beim Bau des neuen Gebäudes in Baindlkirch

Im Zuge des Feuerwehrbedarfsplanes hatte die Gemeinde Ried bereits im September 2022 der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch den notwendigen Anbau ans Feuerwehrhaus bewilligt. Im März 2023 waren die Frauen und Männer der Wehr mit dem Anbau ans Feuerwehrhaus gestartet. Seitdem haben zahlreiche Helferinnen und Helfer ihre Abende und Wochenenden auf der Baustelle verbracht. „Im Anbau stecken Schweiß und Muskelkraft“, sagt zweiter Vorsitzender Max Alberstötter von der FFW. Die Rätinnen und Räte des Rieder Gemeinderates hatten einer Finanzspritze bis maximal 125.000 Euro nur dann zugestimmt, wenn der Rest durch Eigenarbeit erstellt wird.

