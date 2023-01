Ried-Baindlkirch

Mehr Platz: First Responder in Baindlkirch bekommen Anbau

Der Anbau auf dem Parkplatz, links neben dem bestehenden Feuerwehrhaus in Baindlkirch, soll im März 2023 gestartet werden.

Plus Ein Großteil entsteht in Eigenleistung: Die Baindlkircher First Responder bekommen einen Anbau. Wofür er gebraucht wird - und wann es losgeht.

Der Anbau an das Feuerwehrhaus Baindlkirch für das First Responder-Fahrzeug ist bereits im Entstehen. Die Pläne von Bauingenieur Elvis Kamgang sind fertig, und nun warten die Feuerwehrleute nur noch auf gutes Frühlingswetter, denn sie wollen im März 2023 mit dem Anbau starten. In den Anbau auf dem Parkplatz, links neben dem bestehenden Feuerwehrhaus, müssen die Frauen und Männer der Wehr nämlich viel Eigenleistung stecken. Die Rätinnen und Räte des Rieder Gemeinderates hatten einer Finanzspritze bis maximal 125.000 Euro nur dann zugestimmt, wenn der Rest durch Eigenarbeit erstellt wird.

