Ried-Baindlkirch

vor 19 Min.

Mit Kariene Eikelmann kann man Kräuterschätze vor der Haustür entdecken

Plus Ein Spaziergang mit der Kräuterexpertin aus Baindlkirch öffnet den Blick in die Pflanzenwelt. In Workshops bringt sie Interessierten bei, die Pflanzen zu nutzen.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Kariene Eikelmann hat einen Schrank voller Gläser mit getrockneten Kräutern, Wurzeln und Früchten. Das ist ihr Vorrat, um Tee zu kochen, Salbe oder Wickel zu machen. Während früher das Wissen um die heilsame Wirkung dieser Kräuter in den Familien präsent war, ist es heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Bei ihren Wanderungen im Wald oder noch anschließenden Workshops gibt die Baindlkircher Kräuterexpertin dieses Wissen an Interessierte weiter.

In ihrem Kräuterschrank bewahrt Kariene Eikelmann ihren Jahresvorrat an Kräutern auf, um sie bei Bedarf verarbeiten zu können. Himbeerblätter, Hirtentäschel oder Schafgarbe ergeben einen guten Tee, ebenso Hagebutten oder Orangenschalen. Löwenzahnwurzeln setzt sie zum Beispiel mit Alkohol für Bittertropfen an. Auch beigefarbenes Rosskastanienpulver befindet sich in einem Glas. Es eigne sich hervorragend zum Waschen, gibt die Kräuterexpertin Auskunft.

