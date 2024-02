Premiere bei der Boandlkircher Brettlbühne

Mit dem Stück "Ein Ufo fürs Dorf" gibt es für das Publikum im Gasthof Giggenbach in Baindlkirch wieder viel zu lachen.

Die ersten Vorbestellungen für die Komödie „Ein Ufo fürs Dorf“ von Steffen Vogel liegen längst vor. Am Samstag, 9. März, ist Premiere im Gasthof Giggenbach, mit der Boandlkircher Brettlbühne. Die aberwitzige Komödie ist eine Gemeinschaftsproduktion. Die sieben Frauen und drei Männer proben seit Wochen mit Feuereifer, damit das Publikum wieder voll auf seine Kosten kommt und es ordentlich was zu lachen gibt.

Bereits die Proben gestalten sich sehr lebendig, da die Protagonisten nicht nur mit dem teilweise zungenbrecherischen Text kämpfen, sondern sich auch in der unfallfreien Handhabung der Requisiten üben müssen. Über den Inhalt selbst wollen sie noch nicht viel verraten. Nur so viel: In dem ach so idyllischen Örtchen Hinterbriegelbach scheint der Hund begraben. Immer mehr Anwohner ziehen in die Stadt, immer mehr Geschäfte müssen schließen. Tapfer stemmen sich drei Damen vom örtlichen Gewerbeverband gegen die stagnierende Konjunktur. Klara (Vanessa Lorenz), Helga (Katharina Micko) und Elsa (Julia Holzmann) beschließen, dass es in Hinterbriegelbach eine Attraktion geben muss. Etwas, das Touristen ins Dorf bringt, dabei aber nicht mit hohen Kosten verbunden ist.

Bei einem Gespräch mit dem örtlichen Pfarrer (Rüdiger Traub) und dessen „Raumschiff-Enterprise“-begeisterten Hund Rufus kommt die Idee auf, in haarsträubenden nächtlichen Aktionen Kornkreise in ein Weizenfeld zu trampeln und mit Unterstützung von Bäuerin Bärbels (Lena Schwarz) technischem Equipment eine mysteriöse Ufo-Landung zu inszenieren. Während nun der Pfarrer zu merkwürdigen Zeiten merkwürdige Predigten hält, und ein durchgeknallter Ufologe (Torsten Panten) auftaucht, der genau zu wissen scheint, wie denn mit Kornkreisen und Konjunktur zu verfahren ist, nimmt Klaras einstiger Schwarm, Polizeihauptmeister Holger Knieper (Franz Guha), die Ermittlungen auf.

Dank vieler fleißiger Helferinnen und Helfer vor und hinter der Bühne ist die Gemeinschaftsproduktion der Boandlkircher Brettlbühne möglich. So wurde die Bühne wieder von Franz Sporer (Bühnenbau und Technik) gestaltet. Souffleuse Carolina Müller kennt die Komödie schon fast auswendig. „Unsere amüsante Geschichte bleibt bis zum Schluss spannend und überrascht durch mehrere Wendungen“, verspricht sie.

Das sind die Termine der Brettlbühne in Baindlkirch

Info: Die Vorstellungen im Gasthof Giggenbach, Rettenbachstraße 1, Baindlkirch, finden statt am Samstag, 9. März, um 20 Uhr, Freitag und Samstag, 15. und 16. März, jeweils um 20 Uhr, Sonntag, 17. März, um 17 Uhr, Freitag und Samstag, 22. und 23. März, jeweils ab 20 Uhr. Kartenvorverkauf unter www.boandlkircher-brettlbuehne.de sowie am Dienstag und Mittwoch von 18 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0177/1949681.