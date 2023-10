Der Umbau der alten Schule in Baindlkirch soll bald starten

Das Gebäude soll zum Dorfgemeinschaftshaus werden. Es ist das erste Projekt der Dorferneuerung in Baindlkirch.

Das erste große Projekt für die Dorferneuerung in Baindlkirch soll bald starten. Der Rieder Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, mit der Planung fürs Dorfgemeinschaftshaus zu beginnen. Wie berichtet, soll dafür die Alte Schule saniert und umgebaut werden. Darauf hatte man sich in der vergangenen Woche bei einer Informationsveranstaltung des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) geeinigt.

Bei Dorferneuerung steht die Beteiligung der Bürger im Mittelpunkt

Der nächste Schritt wird dann im Frühjahr 2024 die Vorstandswahl sein. Die Teilnehmergemeinschaft - bei der umfassenden Dorferneuerung steht die Beteiligung der Bürger im Mittelpunkt - besteht aus drei Vorstandsmitgliedern mit jeweils einem Stellvertreter, die von den Bürgern gewählt werden. Zudem wird ein Vertreter der Gemeinde sowie ein Stellvertreter bestimmt. Ein Vertreter des ALE Schwaben wird den Vorsitz übernehmen.

Hochbaumaßnahmen wie der Umbau und die Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses werden weiterhin über die Gemeinde abgewickelt. Der Umbau wird zu 50 Prozent, aber mit maximal 300.000 Euro, gefördert. Als nächste Schlüsselmaßnahme soll die Platzgestaltungen an der St.-Martin-Straße zwischen Friedhof und Dorfgemeinschaftshaus umgesetzt werden.