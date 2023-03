Ried

Plant die Gemeinde Ried am Ärztehaus zu wenig Parkplätze?

So soll das neue Ärztehaus in Ried aussehen.

Plus 28 Stellplätze sieht Ried für das große Ärzte- und Wohnhaus an der Hauptstraße vor. Das reiche nicht, kritisierten Anlieger. Jetzt gibt es einen Beschluss.

Die Planungen für das Bauvorhaben "An der Hauptstraße" in Ried sind in vollem Gange. Dort soll ein Haus mit mehreren Praxen und Wohnungen entstehen. Doch es gibt Streit wegen der Parkplätze: Es seien zu wenige vorgesehen, kritisieren Rechtsanwälte, die den benachbarten Edeka-Markt sowie eine Privatperson vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

