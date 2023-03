Ried

06:00 Uhr

Rieder Mammutprojekt "Betreutes Wohnen" startet jetzt

Plus Der Informationsabend zum "Betreuten Wohnen" in Ried zieht viele Interessierte an. So viel soll der Quadratmeter kosten.

Von Christine Hornischer

Bürgermeister Erwin Gerstlacher freut sich: "Dies ist eines unserer Mammutprojekte." Der Informationsabend "Verkaufsstart Betreutes Wohnen" war für den Sitzungsaal geplant gewesen, musste aber aufgrund der vielen Besucherinnen und Besucher in die Rathausturnhalle verlegt werden. Viele Interessierte aus Ried waren zugegen, aber auch etliche Gäste aus anderen Landkreisen. So sagte Erwin Frank aus Fürstenfeldbruck: "Das ist eine tolle Gelegenheit dafür, auch im Alter in unserer schönen Region bleiben zu können."

Wie mehrfach berichtet, soll in der Ortsmitte Ried ein "Betreutes Wohnen" sowie eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren errichtet werden. Da die Gemeinde die Tagespflege im Eigentum behalten will, hat sich Bürgermeister Erwin Gerstlacher mit der Sozialstation Friedberg-Hochzoll auf einen regionalen Anbieter geeinigt. Dieser wird die Tagespflege betreiben. "Das war mir äußerst wichtig", sagt Gerstlacher.

