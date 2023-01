Rieds Archivar nimmt sich der Geschichte der Anwesen im Ort an

Plus Wer waren die eigenen Vorfahren, wann wechselte ein Haus den Besitzer? Archivbetreuer Josef Jörg arbeitet an einer digitalen Hauschronik für Ried.

"Jedes Haus hat seine Geschichte", sagt Josef Jörg, der gemeinsam mit Jürgen Bode das Rieder Archiv führt. Diese Haus-Chroniken möchte Jörg peu à peu aufschreiben und ins Internet stellen. Das ist Pionierarbeit, für die es noch keine Vorlage gibt. Häuser-Chroniken in Buchform gibt es einige, aber keine online. "Diese Form bietet jedoch ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen oder bewegten Bildern zum jeweiligen Thema", sagt der Baindlkircher. Und er fügt zwinkernd hinzu: "Außerdem ist die Seitenzahl praktisch unbegrenzt".