Selbstgemachtes punktet auf dem Rieder Christkindlmarkt

Schals und Topflappen des Seniorenkreises finden reißenden Absatz. So werden die Menschen in der kleinen Gemeinde auf Weihnachten eingestimmt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auf dem Rieder Christkindlmarkt vor dem Rathaus haben die Seniorinnen und Senioren rund um Kümmerin Claudia-Bordon-Vieler selbstgestrickte und gehäkelte Schals und Topflappen im Angebot. Die genähten Taschen, Tischsets, Kochschürzen und gedrechselte Holzwaren kamen ebenfalls gut an bei den Besucherinnen und Besuchern. Seit dem Sommer haben die Frauen und Männer fleißig gestrickt, gehäkelt, genäht und gedrechselt. „Ganze 90 Paar Socken kamen zusammen“, freute sich die Kümmerin.

Omasocken unterstützen die Tafel

Diese und die weiteren Kostbarkeiten heben sich durch ihre Handarbeit und Regionalität wahrlich von gekauften Geschenken ab. Ab Dienstag hängt der Restbestand auf einer Weihnachtsschnur im Foyer der Gemeindeverwaltung zum Verkauf. Die Hälfte des Erlöses geht an die Tafel in Mering. Wer es also nicht auf den Christkindlmarkt geschafft hat, kann den Seniorenkreis und die Tafel durch einen Besuch im Rathaus Ried unterstützen. „Die Leute sind begeistert von den – wie sie es nennen – Omasocken“, sagt Bordon-Vieler und lacht.

Der kleine, aber feine Christkindlmarkt glänzt mit seinem besonderen Flair und mit den kleinen Dingen, die eine riesengroße Freude bereiten. Kreative Geschenke aus der Region entdecken und eines der heißen Köstlichkeiten genießen, lautete denn auch das vorweihnachtliche Motto vor dem Rathaus. Eine Besonderheit war bestimmt auch der Rieder Wunschbaum vor der Hütte der Gemeinde. An diesen Baum kann jede Bürgerin und jeder Bürger der Gemeinde Ried einen Wunsch anhängen. Mit ein bisschen Glück wird der Wunsch, der sich um die 15 Euro bewegen sollte, dann von einem unbekannten Wunscherfüller umgesetzt.

Wunschbaum mit liebenswürdiger Tradition

„Wir wollten auf dem Christkindlmarkt etwas Besonderes bieten“, sagt Rieds Jugendbeauftragte Christiane Lidl, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Denise Seidl den Rieder Wunschbaum initiiert und organisiert hat. Die Riederinnen und Rieder haben die liebenswürdige Tradition des Wunschbaumes, die in den letzten Jahren vor dem Edeka stattfand, bereits in ihr Herz geschlossen.

Der Rieder Christkindlmarkt mit seiner warmen und einladenden Atmosphäre mit den vielen kleinen Holzhütten, Lichterketten und gemütlichen Sitzgelegenheiten hatte wieder eine einzigartige und lokale Note, die die Gemeinschaft in Ried widerspiegelt.