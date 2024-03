Zu wenig Interesse an Second-Hand-Ware: Klamottenkiste in Ried schließt

In der einstigen Bäckerwohnung in Ried gab es lange Zeit einen Second-Hand-Laden für Kleidung. Am Samstag, 16. März, öffnet er jedoch zum letzten Mal.

„Momentan bleiben uns die Kunden weg“, beschreibt Initiatorin Kariene Eikelmann die jetzige Situation der kleinen Klamottenkiste in Ried. Immer weniger Interessierte fanden den Weg in die einstige Bäckerwohnung. Das Team hat sich deswegen entschlossen, das ehrenamtlich betriebene Geschäft zu schließen. Am Samstag, 16. März wird der Second-Hand-Laden von 9 bis 11 Uhr ein letztes Mal seine Pforten öffnen. An diesem Tag veranstaltet das Team einen Alles-muss-Raus-Vormittag. Jede Kundin und jeder Kunde kann gegen eine kleine freiwillige Spende Kleidung mitnehmen.

Second-Hand-Laden in Ried wurde 2015 gegründet

„Alles, was übrigbleibt, geben wir an den Kleiderladen Mering weiter. Da haben wir uns mit Ingrid Engstle schon abgestimmt“, sagt Initiatorin Kariene Eikelmann. Dort herrsche immer reger Betrieb und großer Bedarf an allem, was in der kleinen Klamottenkiste nur herumliege. Mitarbeiterin Heide Pruß gibt ein paar Einblicke darüber, welche Sachen zum Mitnehmen angeboten werden: Kleidung für Mann, Frau und Kind, Schuhe, Geschirr, Spiele, Taschen, Spielzeug, Bücher, Bilderrahmen, Dekoartikel, Zeitschriften und vieles mehr. „Viele kleine Schätze gegen eine kleine Spende“, sagt sie.

Die Kleine Klamottenkiste wurde während der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 gegründet. Damals befand sie sich erst noch im Pfarrsaal in Baindlkirch. „2017 sind wir dann in die Bachernstraße 6 in Ried gezogen“, erinnert sich Eikelmann. Der Grund für den Umzug: Das Kleine-Kamottenkisten-Team musste im Pfarrsaal jedes einzelne Mal die Waren wieder wegräumen. Neun Jahre lang war die einstige Bäckerwohnung nun ein Ziel für Leute mit schmalem Geldbeutel und denen, die bewusst Second-Hand-Ware einkaufen.

Die kleine Klamottenkiste verlieh den Kunden oft das Gefühl von einem Flohmarkt. Ganz nebenbei taten sie noch etwas für den Umweltschutz. "Etwas gebraucht zu kaufen ist oft klüger“, weiß Eikelmann. Denn es spare Geld, verbrauche weniger Ressourcen und produziere weniger Müll. Das Geld, das das Team einnahm, floss in lokale soziale Projekte zurück. Der Bücherschrank, den das Team 2022 aufstellte, wird allerdings weiter betreut.

Info: Am Samstag, 16. März, findet der Abverkauf von 9 bis 11 Uhr statt. Kontakt: Kariene.Eikelmann@web.de oder mobil: 0170/9014850.