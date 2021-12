Ried

12:11 Uhr

Zum Fest gibt es Rindsrouladen aus der Färse

Plus Wie werden Advent und Feiertage auf einem großen Hof begangen und was wird am liebsten gekocht? Bei Sophia Steber in Ried kommt ganz bewusst etwas aus dem eigenen Stall auf den Tisch.

Von Sabine Roth

Vor fünf Jahren hat Sophia Steber in den Hof eingeheiratet und managt hier den Haushalt, kümmert sich um ihren Sohn und versorgt ihre Pferde. Aber auch im Rinderstall geht die 28-Jährige zur Hand, wenn sie gebraucht wird. So weiß sie um die Qualität des Fleischs, das an Festtagen in ihrer Familie auf den Tisch kommt - natürlich von den eigenen Tieren.

