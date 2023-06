Schmiechen

Beim Kappelfest werden viele Traditionen hochgehalten

Plus Am kommenden Sonntag, 2. Juli, wird die Schmiechener Wallfahrtskirche wieder zum Begegnungsort. Welche Pilgerbräuche es gibt und was am Pfarrfest alles geboten ist.

Von Heike John

Im Winter ist es die Krippenlandschaft, die Besucherinnen und Besucher von nah und fern zur Wallfahrtskirche Maria Kappel einige Hundert Meter südwestlich von Schmiechen lockt. Im Sommer ist das traditionelle Kappelfest Anziehungspunkt für Hunderte von Gästen. Immer am ersten Sonntag im Juli wird der Festtag Mariä Heimsuchung groß gefeiert. Für die Schmiechener ist er ein Höhepunkt im Kirchenjahr und im Gemeindeleben. Auch in diesem Jahr sorgt ein gut 25-köpfiges Team aus Mitgliedern des Pfarrgemeinderats, der Kirchenverwaltung und vielen anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wieder dafür, dass das Kappelfest ein prächtiger Festtag wird.

Schmiechener Kappelfest findet im Juli statt

Dieser beginnt um 10.15 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst. Dieses Jahr ist Pfarrer Thomas Wagner aus der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf der Festprediger. Musikalisch gestaltet wird die Festmesse vom Kirchenchor unter der Leitung von Werner Hövelmanns, danach übernimmt der Musikverein Schmiechen die musikalische Unterhaltung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wird um 13.30 Uhr zum Rosenkranz und um 14 Uhr zur Marienandacht geladen. „Ich werde die Kirche mit vielen bunten Blumen schmücken, dass es richtig prächtig aussieht“, kündigt Mesnerin Michaela Geiger an.

