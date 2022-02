Clubfeeling: In Schmiechen steht eine Disco-Telefonzelle

Plus Mit Nebelmaschine und Musik: Zur Disco-Telefonzelle der Firma Dynaglobe kommen auch nach zwei Jahren noch gern Besucher. Wie das Feiern dort funktioniert.

Auf den ersten Blick ist es eine normale Telefonzelle, die auf dem Gelände der Firma Dynaglobe in Schmiechen steht. Typisch gelb, ein schwarzer Griff – aber hinter den Scheiben glitzert goldene Folie. Früher lagerten hier Prospekte, wie Inhaber Markus Popfinger erzählt. Bis zum Frühjahr 2020. Seitdem ist das kleine Häuschen eine Ersatzdisco, eine beliebte Anlaufstelle für Familien, ein Grund zum Schmunzeln.