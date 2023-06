Der Spielplatz in Schmiechen soll schöner werden

Der Gemeinderat Schmiechen beschließt die Erneuerung des Spielplatzes im nächsten Jahr. Was alles geplant ist.

Der Spielplatz an der Schulstraße in Schmiechen wird umgestaltet, auch wenn die Gemeinde dafür viel Geld in die Hand nehmen muss. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Umgestaltung war schon länger ge­plant. Jetzt hatte die Jugendbeauf­trag­te Katharina Velt Kontakt zu ei­nem Planungsbüro aufgenommen, das auch die Umsetzung anbietet.

Das vorliegende Angebot für die Um­gestaltung plus Bepflanzung be­läuft sich auf brutto knapp 30.000 Euro. Enthalten sind die Gesamt­ge­staltung, Bepflanzung, Häuschen mit Rutsche, Kletterbereich sowie das Material für die gesamte Erstellung. Eingeplant sind sechs bis acht eh­renamtliche Helfer.

Erneuerung des Spielplatzes könnte durch Eigenleistung günstiger werden

Die Maßnahme könnte günstiger werden, wenn die Gemeinde Eigenleistungen ein­bringt, wie zum Beispiel Baggerar­beiten oder Materialbeschaffung. Auch eine Streckung auf zwei Jahre war angedacht. Der Gemeinderat entschied sich dagegen. Die Umge­staltung soll auf einmal im Jahr 2024 geschehen. Der marode Zaun zur Heinrichshofener Straße wird noch heuer möglichst bald vom Bauhof erneuert.